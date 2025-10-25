Sábado 25 de octubre de 2025, p. a27
Nueva York., Los Miami Heat y los Portland Trail Blazers ganaron ayer sus primeros partidos tras verse impactados por un escándalo de apuestas ilegales, mientras Luka Doncic llegó a 49 puntos en la primera victoria de la temporada de Los Ángeles Lakers.
Estas son las tres principales escenas de la jornada de la NBA, una liga en plena conmoción tras el arresto de Terry Rozier, jugador de los Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Blazers, en una amplia operación de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).
Los Heat inauguraron su casillero de victorias en la campaña con una paliza 146-114 a Memphis Grizzlies. El pivote Bam Adebayo fue el máximo anotador con 24 puntos. El mexicano estadunidense Jaime Jáquez Jr firmó 17 tantos y diez rebotes saliendo desde el banco.
Jugando como visitante, Miami batió su récord de anotaciones en una primera mitad con 86 puntos. A lo largo de la jornada, las figuras del plantel expresaron su respaldo a Rozier, su compañero desde enero de 2024, quien está suspendido indefinidamente por la NBA mientras dura la investigación.
Mucho más inesperada fue la victoria de los Portland Trail Blazers por un rotundo 139-119 sobre los Golden State Warriors de Stephen Curry, que llegó a 35 puntos.
En Los Ángeles, los Lakers derrotaron a los Minnesota Timberwolves 128-110 con un recital de Luka Doncic. El esloveno llegó a 49 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias demostrando de nuevo su liderazgo de la glamurosa franquicia angelina ante la baja de LeBron James por un problema de ciática.
Ningún jugador de la NBA había iniciado un curso con dos partidos seguidos con al menos 40 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.