Sábado 25 de octubre de 2025

Nueva York., Los Miami Heat y los Portland Trail Blazers ganaron ayer sus primeros partidos tras verse impactados por un escándalo de apuestas ilegales, mientras Luka Doncic llegó a 49 puntos en la primera victoria de la temporada de Los Ángeles Lakers.

Estas son las tres principales escenas de la jornada de la NBA, una liga en plena conmoción tras el arresto de Terry Rozier, jugador de los Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Blazers, en una amplia operación de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Los Heat inauguraron su casillero de victorias en la campaña con una paliza 146-114 a Memphis Grizzlies. El pivote Bam Adebayo fue el máximo anotador con 24 puntos. El mexicano estadunidense Jaime Jáquez Jr firmó 17 tantos y diez rebotes saliendo desde el banco.

Jugando como visitante, Miami batió su récord de anotaciones en una primera mitad con 86 puntos. A lo largo de la jornada, las figuras del plantel expresaron su respaldo a Rozier, su compañero desde enero de 2024, quien está suspendido indefinidamente por la NBA mientras dura la investigación.