De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. a27

Con un gol del uruguayo Brian Rodríguez en los últimos minutos, el América logró rescatar un valioso empate 2-2 ante el Mazatlán en el duelo de la fecha 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, disputado ayer en el estadio El Encanto.

Con el resultado, el conjunto azulcrema sumó 31 puntos y permaneció en la segunda posición de la clasificación, mientras que la escuadra sinaloense se quedó en el lugar 15 con 13 unidades, y ya no tiene posibilidades de entrar a la liguilla.

Las Águilas se adelantaron 1-0 apenas al minuto 8 con un remate desde fuera del área de Kevin Álvarez. Sin embargo, los Cañoneros remontaron el marcador (2-1) con goles de Bryan Colula (16) y Mauro Zaleta (30). En la recta final del partido, cuando parecía que el marcador no se movería más, Bryan Rodríguez cobró de forma excepcional un tiro libre directo para firmar el 2-2 definitivo.

En el estadio Olímpico Benito Juárez, el colista Puebla logró un empate 4-4 ante el FC Juárez. De esta manera, los Bravos llegaron a 20 puntos y se ubicaron en el noveno sitio, mientras La Franja se mantuvo en el último lugar (18), con nueve unidades.