Sábado 25 de octubre de 2025, p. a27
Con un gol del uruguayo Brian Rodríguez en los últimos minutos, el América logró rescatar un valioso empate 2-2 ante el Mazatlán en el duelo de la fecha 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, disputado ayer en el estadio El Encanto.
Con el resultado, el conjunto azulcrema sumó 31 puntos y permaneció en la segunda posición de la clasificación, mientras que la escuadra sinaloense se quedó en el lugar 15 con 13 unidades, y ya no tiene posibilidades de entrar a la liguilla.
Las Águilas se adelantaron 1-0 apenas al minuto 8 con un remate desde fuera del área de Kevin Álvarez. Sin embargo, los Cañoneros remontaron el marcador (2-1) con goles de Bryan Colula (16) y Mauro Zaleta (30). En la recta final del partido, cuando parecía que el marcador no se movería más, Bryan Rodríguez cobró de forma excepcional un tiro libre directo para firmar el 2-2 definitivo.
En el estadio Olímpico Benito Juárez, el colista Puebla logró un empate 4-4 ante el FC Juárez. De esta manera, los Bravos llegaron a 20 puntos y se ubicaron en el noveno sitio, mientras La Franja se mantuvo en el último lugar (18), con nueve unidades.
Juárez tomó ventaja de un gol con un disparo de media vuelta del brasileño Madson de Souza al interior del área, al minuto 25. El colombiano Oscar Estupiñán se encargó de coseguir el 2-0 con un penal (37). La Franja se acercó 2-1 con un tiro libre que Luis Rey colocó en el ángulo superior izquierdo (45+1).
Al arranque del segundo tiempo, el brasileño Guilherme Castilho firmó el 3-1 para el equipo local (48) con un cabezazo. El 3-2 del Puebla fue obra del uruguayo Emiliano Gómez, mientras que el colombiano Jesús Murillo firmó el 4-2 para Juárez con un cabezazo (73) tras el cobro de un tiro de esquina. Cerca del final se concretó la igualdad poblana con dos definiciones en el área. El chileno Angelo Araos (88) consiguió el 4-3 y Luis Rey sentenció el 4-4 al 90+3.
El Puebla no contó con su entrenador, Hernán Cristante, quien horas antes del partido fue notificado de una suspensión por parte de la Federación Mexicana de Futbol por criticar el trabajo arbitral en el partido contra el América el pasado martes y por provocar con gestos a la afición del rival.