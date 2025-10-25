De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. a11

Tras redimirse en su encuentro del martes ante Países Bajos de su agrio debut frente a Corea del Norte, la selección mexicana femenil Sub-17 festejó su clasificación a octavos de final del Mundial de la categoría en Marruecos, al imponerse por 1-0 a Camerún.

Con un golazo de Citlalli Reyes de tiro libre al minuto 87 fue como las mexicanas lograron un triunfo histórico.

Las dirigidas por Miguel Gamero rompieron siete años de sequía al haberse quedado en fase de grupo en las últimas dos ediciones (India 2022 y República Dominicana 2024) y en esta ocasión tener posibilidad de ir por el campeonato.

Antes del único tanto del partido, el juego fue cerrado, pero intenso por ambas partes. Las mexicanas tenían la obligación de ganar y lo sabían. Un empate les daba el pase a la siguiente ronda, pero necesitaba asegurar un triunfo.

Las africanas presionaron por aire con centros al área del conjunto tricolor y, en una jugada al minuto 15, se revisó un penal en favor del equipo de Camerún luego de una supuesta mano de la defensa tricolor Valeria Alvarado, el cual fue negado por la decisión arbitral.

El conjunto camerunés se mostró ágil y con la misma fórmula de constantes ataques por aire. Por su parte, el cuadro mexicano atacó por tierra con potentes disparos, pero que erraban en su dirección.