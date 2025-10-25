The Independent y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025

Un solemne Shaquille O’Neal se pronunció sobre el escándalo de apuestas deportivas en la NBA, diciendo que se avergonzaba de las estrellas del baloncesto nombradas entre las 34 personas detenidas por la FBI.

Terry Rozier, alero del Heat de Miami, y Chauncey Billups, entrenador de los Blazers de Portland, así como el guardia retirado Damon Jones, fueron algunos de los detenidos por la FBI, que también esposó a 13 presuntos miembros de la mafia.

“Todos estos chicos sabían lo que estaba en juego, y me sien-to avergonzado de que se hayan puesto a sí mismos, a sus familias y a la NBA en esta situación”, declaró Shaquille a Espn.

“Todos conocemos las normas, lo que dice la ley, y es simplemente lamentable. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero normalmente cuando la FBI te busca, es porque tiene algo. Esperarán dos, tres, cuatro, cinco años, pero cuando llamen a tu puerta, tendrán algo”, dijo O’Neal al programa Inside the NBA.

Y agregó: “Todos conocemos lo que indica la ley en lo que se refiere al juego y las apuestas deportivas. Y no quiero mostrarme como si fuera un tipo perfecto: de vez en cuando voy a Las Vegas, juego a los dados y a la ruleta, pero nunca he apostado en casa de nadie. Tampoco sé nada de póquer”.

Según la FBI, las dos tramas –una de ellas centrada en apuestas deportivas con información privilegiada y otra en partidas de póquer amañadas con equi-pos de alta tecnología– se prolongaron durante años e implicaron decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas procedentes del fraude electrónico, el blanqueo de capitales, la extorsión y el juego.