Sábado 25 de octubre de 2025

Con nueve carreras en la sexta entrada, los Azulejos de Toronto, que contaron con el mexicano Alejandro Kirk, sorprendieron a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de la Major League Baseball (MLB), tras arrollarlos 11-4, con lo que tomaron ventaja de 1-0 en la Serie Mundial 2025.

En el primer partido del llamado Clásico de Otoño, disputado ayer en el Rogers Centre de Toronto, el astro japonés de los Dodgers, Shohei Ohtani, recibió un estruendoso abucheo por parte de la afición durante la presentación de los jugadores, luego de que, en la agencia libre del invierno 2023, el asiático eligió desdeñar a la franquicia angelina que con los Azulejos. En tanto, jugadores como Freddie Freeman, quien representó a Canadá en el clásico mundial, y Teoscar Hernández, quien vistió el uniforme de los Azulejos en temporadas pasadas, fueron ovacionados fuertemente por el público local.

Por si fuera poco, en su primer turno al bate, Ohtani fue ponchado por Trey Yesavage, quien se convirtió en el primer novato en abrir el juego uno de la Serie Mundial desde 2006, cuando Anthony Reyes, de los Cardenales, hizo lo propio frente al también principiante de los Tigres, Justin Verlander.

Pese al mal inicio de su estrella, los Dodgers se adelantaron 1-0 en el marcador en la parte alta de la segunda entrada, cuando el puertorriqueño Enrique Hernández bateó un sencillo al jardín central y el dominicano Teoscar Hernández anotó la primera carrera del partido.

La segunda rayita del equipo de Los Ángeles (2-0) llegó en el tercer episodio, luego de que Will Smith impulsó una carrera por parte de Mookie Bets.

Los campeones defensores, que portaron en su casaca el número 34 en honor al beisbolista mexicano Fernando Toro Valenzuela, fallecido el 22 de octubre del año pasado, tuvieron por poco tiempo la ventaja, toda vez que los Azulejos empataron 2-2 el partido en la parte baja del cuarto rollo, cuando Daulton Varsho bateó un jonrón al jardín central para conseguir las dos primeras anotaciones de los Azulejos, con Kirk embasado por hit.