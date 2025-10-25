Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. a10

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la celebración de la Fórmula 1 genera “muchos beneficios económicos para la Ciudad de México, sobre todo”, al preguntarle que este fin de sema-na se espera una derrama de 21 mil millones de pesos por el Gran Premio de México.

Resaltó que en el país, los gobiernos ya no aportan recursos, sino “logística, apoyo; en el caso de la Ciudad de México, para vigilancia, tránsito, limpieza de lugar, lo que normalmente se hace”.Manifestó que ya no es como en la época del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que se aportaba “una buena cantidad de recursos para el pago de inscripción a la Fórmula 1”.