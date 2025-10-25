Deportes
Ver día anteriorSábado 25 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/25. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Claudia Sheinbaum resalta los beneficios de la carrera/
A nterior
S iguiente
 
Claudia Sheinbaum resalta los beneficios de la carrera
 
Periódico La Jornada
Sábado 25 de octubre de 2025, p. a10

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la celebración de la Fórmula 1 genera “muchos beneficios económicos para la Ciudad de México, sobre todo”, al preguntarle que este fin de sema-na se espera una derrama de 21 mil millones de pesos por el Gran Premio de México.

Resaltó que en el país, los gobiernos ya no aportan recursos, sino “logística, apoyo; en el caso de la Ciudad de México, para vigilancia, tránsito, limpieza de lugar, lo que normalmente se hace”.Manifestó que ya no es como en la época del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que se aportaba “una buena cantidad de recursos para el pago de inscripción a la Fórmula 1”.

Aquí “se llegó a un acuerdo con los organizadores de que un grupo de empresarios pagaran esa inscripción, y eso ha continuado”, aseveró la mandataria.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto