Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. a10

Las llantas, los botes y barreras improvisadas que colocan los vecinos de la alcaldía Iztacalco para indicar que en las calles hay un bache o la renta de un lugar de estacionamiento son parte del paisaje del Gran Premio de México. Hay algunos hoyos a los que les han puesto nombre. “El de Sur 2 es-tá por cumplir un año”, afirma un vendedor de periódicos en la colonia Agrícola Oriental, una de las vías principales para el paso de cientos de automóviles hacia Ciudad Deportiva. Los conductores intentan orillarse, pero la grava está tan hundida que patinan y el golpe provoca algunas fugas de aceite. El problema se agudiza con el tránsito, pues las malformaciones quedan ocultas y aumenta el riesgo de accidentes.

“¿Busca un lugar de estacionamiento?”, preguntan varios metros a la redonda franeleros que abren el zaguán de sus casas para ofrecer un espacio en 200 o 300 pesos, según la cercanía de las puertas, por el tiempo que dura la sesión de prácticas. Otros rentan sus baños, ganan entre 10 y 20 pesos por el uso de lavamanos y papel higiénico, además de vender productos de la Fórmula 1 con diseños de mochilas y playeras nunca antes vistos. “Gorras de Checo Pérez en 350”, responde una comerciante a un grupo de aficionados que busca entre decenas de modelos el de la escudería Cadillac, nuevo equipo del piloto mexicano en 2026. Desde Avenida 8 hasta el Viaducto Río de la Piedad, las banquetas están tapizadas de negocios, cuidacoches y de patrullas de tránsito.

Al cruzar hacia la entrada del Hermanos Rodríguez, el ciclista y dueño de un taller de carpintería Jorge Alvarado, quien solía remolcar a su perro Fabbio en un pequeño monoplaza de madera que simulaba alerones y neumáticos, como el coche que conducía Checo Pérez en Red Bull, muestra una imagen de cartón en la que aparece su mascota con gafas de piloto. “Fabbio murió en abril pasado. Tenía 16 años. Estuvo hospitalizado tres días, pero se le complicaron los intestinos y nos dejó. Venimos juntos a tres Grandes Premios. Esta es una manera de recordar que aún está con nosotros”, comparte a La Jornada todavía conmovido, con un gafete colgado sobre el cuello en el que se lee el nombre y número del French poodle que hizo carrera en la F1.