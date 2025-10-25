Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 9

A falta de Checo, Pato., No hay un impacto notable por la ausencia este año de Sergio Pérez sobre la pista, pues la presencia de Patricio O’Ward funciona muy bien con los aficionados. Esto es un fenómeno cuyo termómetro son las ventas de productos y las indumentarias en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En las tiendas de productos de Fórmula 1 en la Magdalena Mixiuhca, este año no es Red Bull el equipo que más vende, según cuentan quienes atienden. Si Checo abando-nó los colores del equipo del Toro Rojo, los seguidores se decantan por las prendas color naranja de McLaren, donde el regiomontano O’Ward es el piloto de reserva. Un mexicano en F1 es al parecer la mejor estrategia de mercadotecnia.

Y Ferrari se consolida como otro consentido del público aficionado. El rojo encendido del Cavallino Rampante seduce a los consumidores como toros ante el capote. Entre esas tonalidades, las carteras mexicanas se desbordan por prendas que pueden costar desde 2 mil pesos por una playera tipo Polo, hasta 5 mil por una sudadera. Las gorras oficiales también circulan entre los asistentes, que a pesar de ser día de prácticas, ya pululan en el autódromo y alrededores.

No se trata de simple moda, advierten varios asistentes. Eso tal vez antes, pero los años de seguir este Gran Premio han convertido al aficionado promedio en un conocedor de la Fórmula 1. Si Checo se fue de Red Bull, ahora sí se diversifican los gustos, aunque hay claras preferencias.

“Creo que Ferrari está instalado en el corazón de los aficionados mexicanos porque es un equipo clásico y por Alain Prost, quien ganó aquí. Es como Dallas o Pittsburgh en la NFL para el público mexicano, porque representa una época de cuando crecía el gusto por el futbol americano en los años 70 y 80”, cuenta el señor Rodríguez, quien acudió con su esposa e hija, una familia muy enterada sobre la Fórmula 1.