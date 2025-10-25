Pablo Espinosa

Hace unos días se publicó uno de esos discos póstumos que revelan mundos. Se titula Chick Corea: Forever Yours: The Farewell Perfomance, y es, en efecto, una carta, y es por eso que los editores titularon así el álbum, Forever Yours, como suelen firmarse las misivas al final.

Lo de The Farewell Performance nadie lo sabía en el momento en que se realizó este recital, cuatro meses antes de que el músico falleciera luego de repentina enfermedad.

Es por eso que no hay en este disco dejo alguno de dolor, pesadumbre, tristeza. No hay tal adiós, pues. La muerte recibió al músico muy rápidamente, sin previo aviso.

El material de este flamante disco se trata de un recital en vivo, grabado en octubre de 2020 en Clearwater, Florida. Reúne 23 piezas representativas de las querencias musicales de Chick Corea, comenzando por su favorita: Armando’s Rhumba, dedicada a su padre, para culminar con seis de las 20 piezas que conforman su álbum Children’s Songs.

Pertenece a la gran tradición de discos a piano solo, inaugurada en 1971 por Keith Jarrett, Paul Bley y el propio Corea, a partir de una de las ideas geniales que caracterizan a Manfred Eicher, director de ECM, la disquera máxima en el orbe.

A diferencia de las obras en solitario de Jarrett, quien solía levantar monumentos a partir de la inexistencia de temas preconcebidos, Corea corea obras ajenas, pero en ambos casos, al igual que en el de Paul Bley, se trata de invenciones espontáneas, creaciones donde el asombro campea, la sorpresa domina y los hallazgos se suceden.

También a diferencia de Jarrett, cuyo laconismo formaba parte de sus ceremonias musicales, en contraste con momentos de exaltación en medio de gemidos, a Corea le gustaba mucho el corrillo, el concilio, la cháchara y solía anunciar las piezas a interpretar con un aire desenfadado pero siempre en claro compromiso con su auditorio y con las obras que seleccionaba cuidadosamente para cada recital.

Muy importante: el pionero de los conciertos a piano solo es Chick Corea. Grabó el álbum Piano Improvisations, vol. 1 en 1971, y el segundo volumen en 1972, mientras Keith Jarrett grabó Facing You en 1972 y Paul Bley Open To Love en 1973. En los tres casos tenemos las piedras fundacionales de las proezas pianísticas en soledad.

Claro, hay maestros de quienes aprendieron. El primer tecladista de renombre en la historia de la música que realizaba largas sesiones solo, solito y su alma, es, por supuesto, Johann Sebastian Bach y así se han sucedido grandes maestros que solían sentarse frente al piano a improvisar y causar el delirio de las mujeres que, anticipándose a una práctica que se estiló en los conciertos de hace décadas de los Rolling Stones, se despojaban de prendas interiores para arrojarlas al músico cuyo nombre es Franz Liszt.

Ya en la era moderna, el gran ejemplo es el maestro Cecil Taylor, a quien vimos en vivo en la sala Nezahualcóyotl hace unos ayeres en uno de esos conciertos inolvidables: ataviado con sus ropajes holgados de colores muy intensos, su pelo rizado en trenzas, tenabaris (esos cascabeles artesanales hechos de capullos de mariposas que se llenan con piedrecillas y se unen con hilos) en las piernas, realizando en el escenario danzas de invocación para enseguida aporrear a placer el piano, golpear las teclas con los puños haciendo honor a su leyenda de ser el intérprete de ochenta y ocho tambores afinados: el teclado del piano.

Recuerdo que me divirtió muchísimo ver la cara de espanto del público que, esnobismos aparte, había llenado a tope la sala y uno a uno, frente al pandemonium que armó el maestro Taylor en escena, fueron abandonando el butaquerío y nos quedamos pocos pero los suficientes para presenciar un hito histórico.

También en la sala Nezahualcóyotl ofreció un concierto inolvidable a piano solo el gran Keith Jarrett. Al contrario de la espectacularidad de Cecil Taylor, el maestro Jarrett hipnotizó a la sala entera. Nadie se movió de sus asientos durante la hora y media en que, en promedio, suele construir el universo a partir de la nada.