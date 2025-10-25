▲ La exposición colectiva Paisajes bajo sospecha es la primera de una serie de colaboraciones entre esta galería privada, propiedad de Arturo Pichi Aguilar (imagen), y el organismo cultural del gobierno cubano. Foto Germán Canseco

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 6

La exposición colectiva de siete artistas cubanos emergentes, Paisajes bajo sospecha, abierta en Picci Fine Arts, es la primera de una serie de colaboraciones entre esta galería privada y el Consejo Nacional de Artes Plásticas (CNAP) de Cuba. Para finales de año se pretende montar una individual de Nelson Domínguez (Santiago de Cuba, 1947), Premio Nacional de Artes Plásticas 2009. En 2026 se realizarán cuatro exhibiciones más.

El interés por fomentar el arte latinoamericano en México, sobre todo la creación contemporánea cubana de vanguardia, tiene sus raíces en la presencia de Arturo Pichi Aguilar, dueño de la galería, en la pasada Bienal de La Habana con una exposición del artista francés Daniel Hourdé. En la inauguración, el galerista mexicano planteó a Daneisy García Roque, presidenta del CNAP, la idea de trabajar juntos en un proyecto.

Como parte de la colaboración, Aguilar tiene pensado abrir un espacio en La Habana para exhibir obra mexicana como intercambio.

Visibilizar el arte emergente de AL

La idea en un principio era traer a México obra de los maestros de la plástica cubana, sin embargo, “conforme conversamos, Pichi mostró interés en visibilizar el arte joven, emergente. Quedamos en intercalar las exposiciones de jóvenes con los premios nacionales”, señala García Roque. Sobre Paisajes bajo sospecha, precisa a La Jornada que los siete expositores de mediana carrera nunca habían expuesto juntos.

Ésta es la primera vez que el CNAP, institución que vela por el desarrollo de las manifestaciones artísticas, establece un convenio de este tipo con una galería internacional. Es, entonces, “un pequeño experimento para posicionar el arte cubano en la Ciudad de México, con una mirada más ecuménica”.