▲ Ahora mismo ella está muriendo, de alumnos del Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas. Foto cortesía del Bicahch

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 6

Del velorio al jolgorio: Encuentro de gráfica, inaugurada la noche del jueves en el Museo Nacional de la Estampa (Munae), es más que una exposición: es un punto de reunión entre estudiantes, instituciones y miradas que dialogan a través del grabado, el dibujo y la instalación sobre uno de los temas cruciales en la cultura mexicana: la muerte.

“Es un puente entre el ayer y el hoy, entre el duelo y la celebración”, definió Emilio Payán, director de ese recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), durante la festiva y multitudinaria apertura de la muestra, a la que asistieron más de un centenar de personas, entre artistas, familiares, amigos e invitados.

El artista visual y editor destacó que esta colectiva celebra a la gráfica joven y su poder para unir tradición y creación contemporánea. Son más de 40 piezas –entre murales, estampas y obras colectivas– que, dijo, “nos invitan a transitar de la memoria al festejo, recordándonos que el arte gráfico es, ante todo, un acto de reflexión compartida”.

Este proyecto congrega el trabajo creativo de más de 70 alumnos –y algunos docentes– de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda; la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas (Bicahch).

Los estudiantes “están tomando por asalto el museo”, dijo en son de broma Emilio Payán, quien reafirmó el compromiso de esa institución de “ser un receptáculo abierto para las nuevas generaciones”.

Recibir a los jóvenes de esos centros educativos, sostuvo, “refuerza nuestro compromiso con la creación emergente” y, en este caso específico, “con un espacio donde la muerte, el recuerdo y la vida se piensan desde el arte”.

Carlos Mier y Terán, secretario técnico de La Esmeralda, dimensionó la relevancia de este ejercicio artístico colectivo resaltando que se trata de un proyecto surgido de los estudiantes.

En tanto que Michel Salas, profesora de esa misma institución, agradeció al Munae por apoyar y recibir este tipo de iniciativas, ya que, aseguró, “en muchísimos años” ningún museo del Inbal había abierto sus puertas a ejercicios académicos de esta naturaleza.