El Congreso capitalino aprobó la realización de una consulta sobre el sistema de cuidados, dirigido a personas con discapacidad, bajo los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la integración de un órgano técnico consultivo, como instancia de coordinación, acompañamiento y retroalimentación técnica en todas sus etapas.
En reunión de comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Igualdad de Género, los legisladores aprobaron el acuerdo que establece el 30 de octubre para la apertura de un micrositio, al igual que medios electrónicos y físicos, de la etapa preconsultiva y se declararon en sesión permanente para dar seguimiento al proceso consultivo.
El órgano técnico será dirigido por los presidentes de ambas comisiones, Víctor Varela López y Cecilia Badillo Obregón, respectivamente, ambos de Morena, con representantes de dependencias, instituciones, organismos públicos, universidades, así como cinco organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema de cuidados y atención a personas con discapacidad y la Junta de Asistencia Privada.
Las cinco organizaciones convocadas son la Junta Local de Cuidados, la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio, MIDI, Familias y Retos Extraordinarios y el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar.
Participan las secretarias de Bienestar e Igualdad Social, de las Mujeres, Movilidad, Participación Ciudadana y Gobierno, con la Consejería Jurídica, los institutos de Personas con Discapacidad, para el Envejecimiento Digno y Electoral local, la Comisión de Derechos Humanos capitalina, el DIF y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
También están la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal, la UNAM y la Universidad Iberoamericana. La próxima semana se deberá firmar el convenio de coordinación.