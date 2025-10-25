Ángel Bolaños Sánchez

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 26

El Congreso capitalino aprobó la realización de una consulta sobre el sistema de cuidados, dirigido a personas con discapacidad, bajo los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la integración de un órgano técnico consultivo, como instancia de coordinación, acompañamiento y retroalimentación técnica en todas sus etapas.

En reunión de comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Igualdad de Género, los legisladores aprobaron el acuerdo que establece el 30 de octubre para la apertura de un micrositio, al igual que medios electrónicos y físicos, de la etapa preconsultiva y se declararon en sesión permanente para dar seguimiento al proceso consultivo.

El órgano técnico será dirigido por los presidentes de ambas comisiones, Víctor Varela López y Cecilia Badillo Obregón, respectivamente, ambos de Morena, con representantes de dependencias, instituciones, organismos públicos, universidades, así como cinco organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema de cuidados y atención a personas con discapacidad y la Junta de Asistencia Privada.