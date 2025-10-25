Capital
Se hará una consulta sobre el cuidado para las personas discapacitadas
 
Periódico La Jornada
Sábado 25 de octubre de 2025, p. 26

El Congreso capitalino aprobó la realización de una consulta sobre el sistema de cuidados, dirigido a personas con discapacidad, bajo los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la integración de un órgano técnico consultivo, como instancia de coordinación, acompañamiento y retroalimentación técnica en todas sus etapas.

En reunión de comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Igualdad de Género, los legisladores aprobaron el acuerdo que establece el 30 de octubre para la apertura de un micrositio, al igual que medios electrónicos y físicos, de la etapa preconsultiva y se declararon en sesión permanente para dar seguimiento al proceso consultivo.

El órgano técnico será dirigido por los presidentes de ambas comisiones, Víctor Varela López y Cecilia Badillo Obregón, respectivamente, ambos de Morena, con representantes de dependencias, instituciones, organismos públicos, universidades, así como cinco organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema de cuidados y atención a personas con discapacidad y la Junta de Asistencia Privada.

Las cinco organizaciones convocadas son la Junta Local de Cuidados, la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio, MIDI, Familias y Retos Extraordinarios y el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar.

Participan las secretarias de Bienestar e Igualdad Social, de las Mujeres, Movilidad, Participación Ciudadana y Gobierno, con la Consejería Jurídica, los institutos de Personas con Discapacidad, para el Envejecimiento Digno y Electoral local, la Comisión de Derechos Humanos capitalina, el DIF y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

También están la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal, la UNAM y la Universidad Iberoamericana. La próxima semana se deberá firmar el convenio de coordinación.

