Cerraron Churubusco por la falta de mantenimiento
Sábado 25 de octubre de 2025, p. 26
Usuarios de la alberca olímpica Francisco Márquez bloquearon la lateral del Circuito Interior Río Churubusco, a la altura de División del Norte, para exigir el reinicio de las actividades acuáticas y denunciar el descuido en el cual la alcaldía de Benito Juárez mantiene el principal centro deportivo de la demarcación.
El cierre de la vialidad provocó confrontaciones con automovilistas y motociclistas que, furiosos, intentaron cruzar el cerco humano. A pesar de los roces, personal de concertación ciudadana y policías capitalinos presentes decidieron hacerse a un lado para que los inconformes recibieran la presión conductores.
Antes, los inconformes sostuvieron un encuentro con la directora del complejo, Anahí Sánchez Berthely, a quien reclamaron la falta de información por el cierre de la alberca y del mantenimiento a las instalaciones, a pesar de las cuotas que cobran y los recursos que reciben del presupuesto para atender estos inmuebles.
Responsabilizan al alcalde
Los quejosos aseguraron que un reclamo constante es la falta de mantenimiento; pese a eso, indicaron que el gobierno del alcalde Luis Mendoza es muy contrario a el eslogan que promueve, “porque no tiene soluciones”.
A dos semanas de que se suspendieron las actividades acuáticas, los usuarios no han recibido información oficial que explique qué sucedió; sin embargo, saben que debido a la falla de un transformador se vio afectado el suministro de energía en la alberca, vestidores y calderas, por lo que fue “imposible seguir con las clases”.
Ante la falta de respuesta, los integrantes del comité de usuarios del complejo olímpico México 68 decidieron hacer el bloqueo; no obstante, manifestaron que María Eugenia Jordán, de la Secretaría de Gobierno, les advirtió que no podían hacerlo “porque las manifestaciones en la ciudad están prohibidas y que no tendrían garantías de seguridad”.
Los manifestantes expusieron las condiciones a las que incluso deportistas olímpicos se enfrentan en la alberca: instalaciones sucias, descuidadas, mobiliario dañado y con severas afectaciones, por lo cual exigieron que se abran las actividades a la brevedad en condiciones de seguridad y se les condone la mensualidad de diciembre a cuenta de la de noviembre por las clases perdidas.
Por medio de sus redes sociales, la alcaldía difundió que realiza trabajos de mantenimiento en las instalaciones.