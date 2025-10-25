Capital
Usuarios de la alberca Olímpica llevan dos semanas sin servicio

Cerraron Churubusco por la falta de mantenimiento

 
Periódico La Jornada
Sábado 25 de octubre de 2025, p. 26

Usuarios de la alberca olímpica Francisco Márquez bloquearon la lateral del Circuito Interior Río Churubusco, a la altura de División del Norte, para exigir el reinicio de las actividades acuáticas y denunciar el descuido en el cual la alcaldía de Benito Juárez mantiene el principal centro deportivo de la demarcación.

El cierre de la vialidad provocó confrontaciones con automovilistas y motociclistas que, furiosos, intentaron cruzar el cerco humano. A pesar de los roces, personal de concertación ciudadana y policías capitalinos presentes decidieron hacerse a un lado para que los inconformes recibieran la presión conductores.

Antes, los inconformes sostuvieron un encuentro con la directora del complejo, Anahí Sánchez Berthely, a quien reclamaron la falta de información por el cierre de la alberca y del mantenimiento a las instalaciones, a pesar de las cuotas que cobran y los recursos que reciben del presupuesto para atender estos inmuebles.

Responsabilizan al alcalde

Los quejosos aseguraron que un reclamo constante es la falta de mantenimiento; pese a eso, indicaron que el gobierno del alcalde Luis Mendoza es muy contrario a el eslogan que promueve, “porque no tiene soluciones”.

A dos semanas de que se suspendieron las actividades acuáticas, los usuarios no han recibido información oficial que explique qué sucedió; sin embargo, saben que debido a la falla de un transformador se vio afectado el suministro de energía en la alberca, vestidores y calderas, por lo que fue “imposible seguir con las clases”.

Ante la falta de respuesta, los integrantes del comité de usuarios del complejo olímpico México 68 decidieron hacer el bloqueo; no obstante, manifestaron que María Eugenia Jordán, de la Secretaría de Gobierno, les advirtió que no podían hacerlo “porque las manifestaciones en la ciudad están prohibidas y que no tendrían garantías de seguridad”.

Los manifestantes expusieron las condiciones a las que incluso deportistas olímpicos se enfrentan en la alberca: instalaciones sucias, descuidadas, mobiliario dañado y con severas afectaciones, por lo cual exigieron que se abran las actividades a la brevedad en condiciones de seguridad y se les condone la mensualidad de diciembre a cuenta de la de noviembre por las clases perdidas.

Por medio de sus redes sociales, la alcaldía difundió que realiza trabajos de mantenimiento en las instalaciones.

