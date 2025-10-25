Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 26

Usuarios de la alberca olímpica Francisco Márquez bloquearon la lateral del Circuito Interior Río Churubusco, a la altura de División del Norte, para exigir el reinicio de las actividades acuáticas y denunciar el descuido en el cual la alcaldía de Benito Juárez mantiene el principal centro deportivo de la demarcación.

El cierre de la vialidad provocó confrontaciones con automovilistas y motociclistas que, furiosos, intentaron cruzar el cerco humano. A pesar de los roces, personal de concertación ciudadana y policías capitalinos presentes decidieron hacerse a un lado para que los inconformes recibieran la presión conductores.

Antes, los inconformes sostuvieron un encuentro con la directora del complejo, Anahí Sánchez Berthely, a quien reclamaron la falta de información por el cierre de la alberca y del mantenimiento a las instalaciones, a pesar de las cuotas que cobran y los recursos que reciben del presupuesto para atender estos inmuebles.

Responsabilizan al alcalde

Los quejosos aseguraron que un reclamo constante es la falta de mantenimiento; pese a eso, indicaron que el gobierno del alcalde Luis Mendoza es muy contrario a el eslogan que promueve, “porque no tiene soluciones”.