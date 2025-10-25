Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 26

Un estudiante de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) atacó a su pareja sentimental adentro del plantel Tezonco, en Iztapalapa, sin que fuera detenido por las autoridades, denunció la comunidad estudiantil y educativa.

El viernes 17 de octubre se registró el ataque en la zona de canchas por parte de Giovani, quien en un presunto ataque de celos comenzó a ahorcar a su pareja sentimental, luego de revisar sus redes sociales. Otros compañeros tuvieron que intervenir para separarlos. La joven fue trasladada a revisión médica en donde se constató su estado de salud.

A pesar de contar con protocolos de seguridad en las instalaciones, las autoridades de esa casa de estudios atendieron de manera tardía el caso y permitieron que el estudiante, quien lleva apenas cuatro meses en la universidad, escapara, narró la doctora Amarela Varela Huerta, quien imparte la materia de Comunicación y Cultura en ese plantel.

Agregó que la víctima no quiso interponer una denuncia por tentativa de feminicidio ante la Fiscalía General de Justicia, pero hasta el momento la UACM tampoco lo ha hecho.

El sujeto revisó sus redes sociales tras intervenirlas, y cuando fue separado por los compañeros, fueron los que dieron aviso a los policías adscritos al resguardo del plantel.