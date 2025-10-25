El novio intentó ahorcarla
Alumnos denuncian que el responsable no fue detenido // Amenazan con realizar un paro
Sábado 25 de octubre de 2025, p. 26
Un estudiante de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) atacó a su pareja sentimental adentro del plantel Tezonco, en Iztapalapa, sin que fuera detenido por las autoridades, denunció la comunidad estudiantil y educativa.
El viernes 17 de octubre se registró el ataque en la zona de canchas por parte de Giovani, quien en un presunto ataque de celos comenzó a ahorcar a su pareja sentimental, luego de revisar sus redes sociales. Otros compañeros tuvieron que intervenir para separarlos. La joven fue trasladada a revisión médica en donde se constató su estado de salud.
A pesar de contar con protocolos de seguridad en las instalaciones, las autoridades de esa casa de estudios atendieron de manera tardía el caso y permitieron que el estudiante, quien lleva apenas cuatro meses en la universidad, escapara, narró la doctora Amarela Varela Huerta, quien imparte la materia de Comunicación y Cultura en ese plantel.
Agregó que la víctima no quiso interponer una denuncia por tentativa de feminicidio ante la Fiscalía General de Justicia, pero hasta el momento la UACM tampoco lo ha hecho.
El sujeto revisó sus redes sociales tras intervenirlas, y cuando fue separado por los compañeros, fueron los que dieron aviso a los policías adscritos al resguardo del plantel.
De acuerdo con el testimonio de la profesora, enlaces administrativos, jurídicos y la coordinadora de la escuela solamente solicitaron a los uniformados que contuvieran a la víctima.
A una semana de los hechos, la comunidad estudiantil analiza realizar un paro como medida de acción ante la falta de atención de las autoridades de la UACM, que en reunión el pasado lunes pidieron que éste se pospusiera.
Tardanza en otros casos
Samantha Zaragoza, profesora e investigadora de ese plantel, dijo que la defensoría de la UACM ha tardado en atender no sólo este caso, sino otros que aquejan a la comunidad.
Mencionó que se inició una investigación interna, por lo que el estudiante agresor fue dado de baja de manera temporal hasta que concluya. En tanto, se entregó un pliego petitorio a la rectoría donde destacaron la realización de mesas de trabajo para revisar un nuevo protocolo, ya que el actual presenta inconsistencias.
También pidieron difusión del protocolo y talleres sobre nuevas masculinidades para que no sucedan casos similares.