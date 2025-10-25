Sábado 25 de octubre de 2025, p. 25
Ante denuncias vecinales por más de medio centenar de violaciones en el uso de suelo y construcciones irregulares en las colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, de la alcaldía Álvaro Obregón, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) propuso realizar diagnósticos técnicos sobre las condiciones ambientales, urbanas y patrimoniales en esa zona, así como diseñar estrategias de protección y conservación.
Para eso se realizarían mesas de trabajo convocadas por el Congreso local, en conjunto con las comisiones de participación comunitaria de las colonias, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, el Instituto de Verificación administrativa, la alcaldía y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Entre los casos reportados destaca la obra de avenida Insurgentes 2021, en San Ángel, donde se pretendía construir una torre de 30 pisos y aunque se detuvo, la estructura no se ha desmantelado. Otro es el de Secreto 23, colonia Chimalistac, donde se hicieron adecuaciones al inmueble con la finalidad de destinarlo a servicios de hospedaje por aplicación.
Además, preocupa la entrega de certificados de uso de suelo por reconocimiento de actividad para establecimientos mercantiles de impacto vecinal.
La recién designada titular de la PAOT, Mónica Viétnica Alegre González, comunicó al Legislativo su disposición de participar en dichas mesas de trabajo al reconocer la relevancia histórica, ambiental, cultural y urbanística de esas colonias, “las cuales conforman un entramado patrimonial único en la Ciudad de México que no sólo representan un legado arquitectónico y cultural invaluable, sino también un tejido social vivo, que exige una gestión integral coordinada y técnicamente fundamentada para garantizar su preservación”.
En su propuesta, sugiere articular acciones que permitan gestionar mecanismos de coordinación interinstitucional permanentes, con eficacia en la vigilancia y atención de las situaciones que se presenten y manifestó su compromiso de informar, orientar y asesorará a la comunidad en los temas de carácter ambiental y del ordenamiento territorial.