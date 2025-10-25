Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 25

Ante denuncias vecinales por más de medio centenar de violaciones en el uso de suelo y construcciones irregulares en las colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, de la alcaldía Álvaro Obregón, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) propuso realizar diagnósticos técnicos sobre las condiciones ambientales, urbanas y patrimoniales en esa zona, así como diseñar estrategias de protección y conservación.

Para eso se realizarían mesas de trabajo convocadas por el Congreso local, en conjunto con las comisiones de participación comunitaria de las colonias, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, el Instituto de Verificación administrativa, la alcaldía y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Entre los casos reportados destaca la obra de avenida Insurgentes 2021, en San Ángel, donde se pretendía construir una torre de 30 pisos y aunque se detuvo, la estructura no se ha desmantelado. Otro es el de Secreto 23, colonia Chimalistac, donde se hicieron adecuaciones al inmueble con la finalidad de destinarlo a servicios de hospedaje por aplicación.