▲ Con una inversión de 32.7 millones de pesos, la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, encabezó la entrega de 40 departamentos ubicados en Cacama 84, alcaldía Gustavo A. Madero, que beneficiarán a 200 personas. Foto La Jornada

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 25

La Ciudad de México enfrenta retos importantes en materia de vivienda, ya que 53 por ciento de los jóvenes entre 25 y 35 años tienen que seguir en las casas de sus familias –aun cuando ya tienen pareja e hijos– por la falta de oportunidades para acceder a un lugar digno donde vivir, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al entregar un conjunto habitacional construido por el Instituto de Vivienda en la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, agregó que la población más pobre gasta más de 50 por ciento de sus ingresos en la renta, mientras el precio de las casas habitación se ha duplicado en 10 años.

Aseveró que en los próximos días se llevará a cabo la primera entrega de departamentos del programa Vivienda Pública en Renta, principalmente para jóvenes que carecen de recursos destinados a la adquisición de una casa.

Se trata de un plan en formación que ya se inició con la construcción de conjuntos habitacionales, el primero de ellos en el Centro Histórico, en beneficio de los sectores más vulnerables, aunque en el caso de la juventud no establece un rango de edad.

La estrategia va dirigida especialmente a las personas con ingresos que no superen los tres salarios mínimos, equivalentes a 25 mil pesos, y el costo de la renta no deberá rebasar 30 por ciento de sus retribuciones.