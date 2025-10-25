Sábado 25 de octubre de 2025, p. 24
Dos jóvenes fueron ejecutados por un sujeto en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en medio de un ataque directo; sin embargo, por una bala perdida falleció un señor que se encontraba en la zona y una mujer resultó con lesiones en las piernas.
Los hechos ocurrieron sobre el Eje 1 Norte, casi esquina con Tenochtitlan, en el barrio de Tepito, donde se encontraban los jóvenes de 20 y 22 años Joshua y Edi Marco, quienes recibieron los disparos.
El agresor –quien portaba un chaleco de la alcaldía Cuauhtémoc– se colocó en el número 14 de la calle Tenochtitlan para cometer el crimen.
En medio de los disparos que realizó, uno impactó a un hombre de 55 años, quien murió de manera inmediata; además, una mujer identificada como Josefina resultó con lesiones.
El sujeto escapó por la misma calle, pero un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzó a perseguirlo. Justo en la vecindad marcada con el número 21, el agresor se quitó el chaleco y se metió al área común.
Al verse acorralado, comenzó a disparar contra el policía, quien repelió la agresión, pero no impidió que se diera a la fuga, ya que un segundo sujeto lo esperaba en una motocicleta negra y enfilaron por la calle Jesús Carranza.
En una tarjeta informativa la SSC precisó que paramédicos diagnosticaron al joven de 20 años sin signos vitales; además, trasladaron a la otra víctima de 22 años a un hospital, donde posteriormente se informó que perdió la vida.
Los oficiales también fueron informados de que la mujer lesionada era comerciante en la zona y sus familiares la trasladaron a un nosocomio.
La Fiscalía General de Justicia inició la investigación por el triple homicidio, en tanto se analizaban los videos de cámaras de la ciudad para determinar la ruta de escape.
Por otra parte, un delincuente fue abatido en calles de la colonia Juárez, tras un intento de robo a un automovilista.
En Londres y Nápoles, agentes de fueron alertados por un reporte de disparos; al llegar, observaron a un hombre sin signos vitales.
De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta intentaron asaltar a un automovilista, en ese momento su escolta se percató y efectuó disparos, lo que provocó que uno de los responsables cayera a la cinta asfáltica.