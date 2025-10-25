▲ Efectivos de la SSC acordonaron el lugar de los hechos sobre el Eje 1 Norte y la calle Tenochtitlan. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 24

Dos jóvenes fueron ejecutados por un sujeto en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en medio de un ataque directo; sin embargo, por una bala perdida falleció un señor que se encontraba en la zona y una mujer resultó con lesiones en las piernas.

Los hechos ocurrieron sobre el Eje 1 Norte, casi esquina con Tenochtitlan, en el barrio de Tepito, donde se encontraban los jóvenes de 20 y 22 años Joshua y Edi Marco, quienes recibieron los disparos.

El agresor –quien portaba un chaleco de la alcaldía Cuauhtémoc– se colocó en el número 14 de la calle Tenochtitlan para cometer el crimen.

En medio de los disparos que realizó, uno impactó a un hombre de 55 años, quien murió de manera inmediata; además, una mujer identificada como Josefina resultó con lesiones.

El sujeto escapó por la misma calle, pero un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzó a perseguirlo. Justo en la vecindad marcada con el número 21, el agresor se quitó el chaleco y se metió al área común.

Al verse acorralado, comenzó a disparar contra el policía, quien repelió la agresión, pero no impidió que se diera a la fuga, ya que un segundo sujeto lo esperaba en una motocicleta negra y enfilaron por la calle Jesús Carranza.