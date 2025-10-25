Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 24

Las investigaciones en torno al crimen de los artistas colombianos Byron Sánchez, B King, y Jorge Luis Regio Clown, arrojó la introducción de una nueva droga en la capital denominada Coco Chanel, proveniente de Colombia, y que sería distribuida presuntamente por la Unión Tepito, cuyos integrantes habían dado el visto bueno para su llegada.

Eso quedó establecido en la carpeta de investigación en la que los agentes del estado de México encargados de las averiguaciones incluso señalaron que el estupefaciente es altamente adictivo.

Extorsionadores, al frente

La información obtenida por este diario refiere que la introducción de esta nueva droga también estaría encabezada por el líder que controla la extorsión denominada gota a gota en la capital y estado de México, identificado por las autoridades como Diego Armando.

Ésta sería la principal línea de investigación detrás del homicidio de los colombianos, cuyos restos fueron hallados el 17 de septiembre, dos días después de que se reportó su desaparición.

Las autoridades identificaron que a la reunión a la que trasladaron a los artistas abordarían dicho tema para la distribución de este nuevo narcótico.