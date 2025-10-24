César Arellano García

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 20

Un tribunal colegiado del estado de México confirmó el amparo que obtuvo el ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, presunto involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ordena emitir una nueva resolución sobre la prisión justificada impuesta por delincuencia organizada y lavado de dinero para que se tome en cuenta si su reclusión afecta su estado de salud y que esté en riesgo su vida.

Los magistrados le concedieron la medida cautelar por vicios de fondo en el proceso. Sin embargo, el fallo no implica que quede en libertad ya que enfrenta otros cargos. En abril de este año fue trasladado el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Coahuila tras permanecer 10 años en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.