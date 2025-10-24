Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 20

La mejora constante de la Norma Oficial Mexicana (NOM)-194-SE-2021 sobre dispositivos de seguridad en vehículos ligeros nuevos, con el fin de incluir los avances tecnológicos en la materia, permitiría disminuir el número de fallecimientos y personas lesionadas en México por siniestros viales, señalaron investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Además, agregaron, se podría reducir su impacto económico, pues hasta 2019 el costo de los accidentes viales representaban 1.3 por ciento del producto interno bruto, es decir, 16 mil 687 millones de dólares.

Al presentar los resultados del primer estudio sobre el impacto en la salud pública de la mejora en los estándares de seguridad vehicular en México, la doctora Carolina Pérez Ferrer, directora del área de investigación en enfermedades crónicas del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, destacó que en promedio cada año mueren más de 17 mil personas en hechos de tránsito.

A ello se suma que 1.68 millones de personas enfrentan lesiones no fatales y sus complicaciones. Se estima, dijo, que 26 por ciento de ellos tiene secuelas, lo que implica que anualmente más de 500 mil personas enfrenten una condición que les impida su desarrollo pleno.