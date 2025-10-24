La jueza federal Salma Martínez, con sede en Torreón, Coahuila, consideró que el Ministerio Público federal –a partir de una denuncia de la Procuraduría Fiscal– aportó indicios suficientes para iniciar proceso penal en contra del litigante que de manera paralela es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), por su participación en la obtención ilegal de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), estimadas en más de 5 mil millones de pesos, señalaron autoridades ministeriales –poco más de la tercera parte del fraude pensionario estimado por el gobierno federal–.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción obtuvo vinculación a proceso del abogado Gerardo Covarrubias Huízar por ser presunto responsable del delito de evasión fiscal equiparada por un monto de 160 millones de pesos, correspondientes al ejercicio 2019.

Durante una audiencia realizada el miércoles, la jueza federal decidió modificar la prisión preventiva que inicialmente le había establecido al litigante, y le permitió enfrentar en libertad su proceso penal, por lo que entre otras medidas le impuso la colocación de un brazalete electrónico para supervisar que no se evada de la justicia.

Covarrubias Huízar ha sido identificado como uno de los principales litigantes relacionados con fraudes pensionarios por más de 16 mil millones de pesos que han afectado al Issste, caso que ha sido documentado por La Jornada desde junio de 2024.

El litigante ha sido señalado como presunto responsable de actos fraudulentos con pensiones ilícitas, de acuerdo con las fuentes consultadas, en cuatro causas penales; sin embargo en tres de ellas no se ha dado fecha para la realización de la audiencia inicial.