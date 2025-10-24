Juan Pablo Guerra

La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 18

Mexicali, BC., “Ustedes nos acompañan desde la distancia, pero nos abrazan de cerca, a todos y todas ustedes, gracias por no mirar hacia otro lado, por alzar la voz cuando otros guardan silencio y por mantener viva la esperanza de una Palestina libre”, afirmó la embajadora de ese país, Nadya Rasheed, quien se reunió con activistas en el Congreso de Baja California.

La diplomática acudió al recinto a invitación del diputado federal Gilberto Herrera y fue recibida por una comitiva de legisladores locales. Ahí, Rasheed dialogó con representantes de organizaciones de la sociedad civil que se han manifestado en Baja California a favor del pueblo palestino y contra las acciones del ejército israelí.

Sobre los efectos de la ocupación de Israel en la franja de Gaza, la embajadora aseguró que “ha destruido el tejido social, ha cambiado los insumos médicos y ha impedido las evacuaciones de heridos. El pueblo palestino, sin ejército y sin defensa, ha sido víctima de una maquinaria de guerra que no sólo busca destruir vidas, sino borrar toda posibilidad del futuro”.