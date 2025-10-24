▲ El embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete colaboró como articulista de esta casa editorial hasta agosto de 2022. Foto tomada de @EmbaMexBra

Emir Olivares y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 18

El embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete falleció ayer a los 85 años, reportó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En redes sociales, la cancillería lamentó la muerte del destacado diplomático, que contaba con amplia trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano. Fue colaborador de esta casa editorial por 15 años.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amistades y ex colegas por la irreparable pérdida. Descanse en paz”, apuntó la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente.

Petróleos Mexicanos también se pronunció sobre el “sensible fallecimiento” del diplomático mexicano y extendió su solidaridad con familiares y amigos.

Navarrete ocupó la titularidad, como jefe de misión residente, de las embajadas de nuestro país en Venezuela, Austria, Yugoslavia, Gran Bretaña, China, Chile, Brasil y Alemania (por orden cronológico en el que estuvo en esos países). De diciembre de 2000 a enero de 2002 fue representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas.

Una de sus primeras misiones en la SRE, de 1979 a 1985, fue al frente de la subsecretaria de Asuntos Económicos. También fungió como subsecretario de Política y Desarrollo de la Secretaría de Energía, entre 1995 y 1997.

Además, ocupó cargos como jefe del Departamento de Publicaciones y gerente de Estudios y Difusión del Banco Nacional de Comercio Exterior, así como analista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Jorge Eduardo Navarrete (Ciudad de México, 1940) estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de esa institución.