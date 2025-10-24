Lilian Hernández Osorio

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 16

Continúa la tensión en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mientras las autoridades insisten en que la comunidad desea clases presenciales, la representación del alumnado asegura que decidieron irse a paro total de actividades y no se respeta su legitimidad.

Ante estas diferencias, se vive en el plantel un ambiente hostil y nula disposición al diálogo por parte de los funcionarios, ya que los estudiantes afirman que en ningún momento se ha presentado el director Armando Tomé González, y el personal de la dirección en vez de negociar ha mantenido un tono soberbio y ofensivo; incluso, identificaron a funcionarios que recurrieron a palabras humillantes buscando imponerse en vez de conciliar.

La representación de los alumnos dijo a La Jornada que parte de su pliego petitorio no se cumplió y lo que piden es mayor vigilancia nocturna, más unidades del Pumabús por las noches, así como clases de inglés y un comedor subsidiado.

Desde la tarde del pasado miércoles la tensión empezó a subir de tono, luego de que estudiantes resolvieron iniciar una suspensión de actividades tras dos asambleas vespertinas; en éstas, se llevó a cabo una encuesta donde 57 por ciento votó a favor (30.2 por ciento votó por paro indefinido y 29.9 por ciento por definido), mientras 32 por ciento votó por continuar con clases presenciales.

Impiden toma de edificio

A partir del desglose de la votación, las autoridades afirmaron que la opción de seguir con clases había ganado, lo cual ocasionó la molestia de los estudiantes, quienes señalaron que sumando los resultados de paro indefinido y definido, alcanzaban cerca de 60 por ciento, por lo que debían respetar la legitimidad de esta decisión estudiantil.