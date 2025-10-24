Mundo
Viernes 24 de octubre de 2025
El rezo iglesia católica-monarquía después de 500 años
Periódico La Jornada
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 31

El rey Carlos III de Inglaterra (segundo desde la derecha) y el papa León XIV (centro) rezaron juntos ayer en la Capilla Sixtina del Vaticano, en el primer culto conjunto desde que Enrique VIII se separó de Roma en 1534. Los cantos en latín y las oraciones en inglés resonaron en el templo, donde León XIV fue elegido hace seis meses primer pontífice estadunidense por los cardenales católicos del mundo, frente a los frescos de Miguel Ángel, que representan a Cristo pronunciando el Juicio Final. La ruptura entre la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra (cuyo jerarca es el rey en turno) se formalizó en 1534, después de que el papa Clemente VII se negó a anular el matrimonio entre el monarca Enrique VIII y Catalina de Aragón.

