De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 30

Parlamentarios y dirigentes políticos de América y El Caribe se pronunciaron en una declaración “en favor de la soberanía, la seguridad y la paz duradera en nuestra región frente a la inminente amenaza de intervención armada en Venezuela”.

El continente logró un “triunfo histórico cuando la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) declaró a la región como una zona de paz, hace una década. Esta declaración representó la voluntad colectiva de nuestros pueblos: resolver nuestras diferencias por medio del diálogo y la cooperación, y no mediante la violencia y la intervención”, señala el texto suscrito por la cubana Mariela Castro Espín, el senador colombiano Ivan Cepeda y el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, entre otros.

Agregaron que “ese triunfo está bajo amenaza. La administración (de Donald) Trump está intensificando una peligrosa escalada militar frente a las costas de Venezuela, desplegando fuerzas navales en el Caribe en preparación para una posible intervención armada. El pretexto es conocido. El presidente Trump justifica la intervención de Estados Unidos en Venezuela como un medio para combatir los ‘cárteles’, celebrando los ataques letales contra pescadores acusados de transportar drogas. Ya hemos vivido esta catástrofe. En Colombia, en México y en toda nuestra región, la primera ‘guerra contra las drogas’ de Estados Unidos sólo trajo consigo derramamiento de sangre, despojo y desestabilización”.