Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 30

San Salvador., El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró ayer que el país recuperó la dignidad y soberanía patrias, que no son negociables, y rechazó el establecimiento de bases militares extranjeras en la nación.

“El país vuelve a recuperar su dignidad patria y no estamos en condición de regalárselo a nadie, por nada”, afirmó el mandatario en un mensaje con motivo de los festejos por la independencia nacional, el próximo 3 de noviembre.

Mulino expresó que este ha sido un año complicado para proteger y defender la postura como nación soberana y libre, y criticó a quienes afirmaron que en el país se iban a establecer bases militares extranjeras. Subrayó que “no existen ni van a existir”.

Agregó que jamás se entregará parte del territorio ni se hipotecará tampoco el Canal de Panamá, que une los océanos Atlántico y Pacífico a mitad del hemisferio americano.

“Hoy esos voceros oficiosos de la mentira tienen que meterse la lengua ustedes saben dónde, porque, simple y sencillamente, mantuvimos una postura digna, patriótica y de frente a defender lo que es muy nuestro y que costó generaciones de lucha, trabajo y esfuerzo lograr”, enfatizó.

Aunque no lo mencionó directamente, las afirmaciones de Mulino aluden a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tras su toma de posesión el 20 de enero pasado, reiteró su decisión de recuperar el canal con el argumento de que estaba controlado por China, versión que fue desmentida por Mulino.