Viernes 24 de octubre de 2025, p. 9
La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica, en colaboración con la Filmoteca UNAM, presenta Acervos revelados: Muestra del patrimonio audiovisual, en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra el 27 de octubre.
La programación –disponible del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2025– se diseñó de manera colaborativa entre las instituciones participantes, mismas que resguardan algunos de los acervos fílmicos más importantes del país.
Cada instancia seleccionó audiovisuales que reflejan su historia, perfil y misión, con el objetivo de compartir materiales significativos de sus colecciones y, al mismo tiempo, reconocer y visibilizar la labor de preservación y difusión que realizan.
Las funciones se llevarán a cabo en salas de cine y televisoras públicas de distintas regiones del país, además, de nuestrocine.mx
Para el arranque de la muestra, la Cineteca Nacional proyectará un programa de siete cortometrajes.La cita es el 27 de octubre, a las 18 horas, en la sala 4 de Xoco. Además, mostrará una selección de películas que retratan las múltiples representaciones de las mujeres indígenas en el cine mexicano.
El Imcine ofrecerá El apocalipsis de los setenta: cortometrajes del CPC una selección con la que ofrece una mirada al México de los años setenta. Cuatro cortometrajes del Centro de Producción de Cortometraje (CPC) que abordan con fuerza y sensibilidad temas como la tierra, el agua y las tensiones sociales de la época, que revelan un país en transformación.