Viernes 24 de octubre de 2025, p. 9

La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica, en colaboración con la Filmoteca UNAM, presenta Acervos revelados: Muestra del patrimonio audiovisual, en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra el 27 de octubre.

La programación –disponible del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2025– se diseñó de manera colaborativa entre las instituciones participantes, mismas que resguardan algunos de los acervos fílmicos más importantes del país.

Cada instancia seleccionó audiovisuales que reflejan su historia, perfil y misión, con el objetivo de compartir materiales significativos de sus colecciones y, al mismo tiempo, reconocer y visibilizar la labor de preservación y difusión que realizan.