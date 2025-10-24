E

l 24 de octubre de 1945, sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad decidió darse una segunda oportunidad: remplazar la fuerza por el diálogo, la confrontación por la cooperación y la desconfianza por la esperanza. Así nació la Carta de Naciones Unidas, un tratado fundacional para preservar la paz, promover los derechos humanos y construir un desarrollo más justo y sostenible.

Ocho décadas después, ese espíritu sigue siendo tan necesario como entonces. En un mundo marcado por los conflictos armados, la crisis climática y desigualdades profundas, el multilateralismo se enfrenta a su mayor prueba: demostrar que la cooperación aún puede transformar la realidad. Sin embargo, 80 años de historia han demostrado que, cuando las naciones trabajan unidas, los resultados son tangibles.

La cooperación internacional al seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha impulsado logros que cambiaron la historia: el proceso de descolonización que permitió el ingreso de más de 80 nuevos Estados; la consolidación de un sistema universal de derechos humanos; la erradicación de la viruela; la recuperación de la capa de ozono, y, sobre todo, la prevención de una tercera guerra mundial.

La Agenda 2030, con sus 17 objetivos, integró por primera vez lo económico, lo social y lo ambiental en la visión de progreso global. Por ejemplo, hoy en día las niñas y los niños han alcanzado la igualdad en la finalización de sus estudios en la mayoría de las regiones. Los cambios son posibles cuando la cooperación se sostiene en el tiempo.

A lo largo de mis cinco años en México, he comprobado que esa fuerza colectiva existe y vive en las personas. He visto la solidaridad en Chiapas, donde la movilidad humana se convierte en oportunidad; la resiliencia en Guerrero, donde comunidades se reconstruyen tras los huracanes; la determinación de colectivos y servidoras públicas que acompañan a víctimas de violencia en Coahuila, y el compromiso de manos campesinas e indígenas que siembran y cuidan la tierra. En cada encuentro, he reconocido el mismo afán: el de quienes creen que un futuro más justo y sostenible es posible.

Por eso, el lema de esta conmemoración, “Construyendo en conjunto nuestro futuro”, no es meramente simbólico, sino una verdad profunda. La cooperación no es una idea abstracta: es una fuerza humana, solidaria y transformadora.