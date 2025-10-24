Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 25

Las ventas al menudeo, principal indicador de la actividad del consumo familiar, continuaron en aumento durante agosto, según del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), los ingresos por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor aumentaron 0.6 por ciento mensual en agosto, tras el avance de 0.1 por ciento en julio. En la medición anual, las ventas al menudeo aceleraron su crecimiento a 3.1 por ciento en agosto, su ritmo más rápido desde noviembre de 2023.

El comercio minorista mostró un desempeño mixto, con avances en cinco de los nueve componentes principales.

El mayor impulso provino de las ventas de enseres domésticos (muebles y artículos para el hogar), que subieron 2.7 por ciento mensual, alentadas por la demanda de mobiliarios, equipos y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación (3.7 por ciento).

Por su parte, las ventas de vehículos de motor y refacciones se incrementaron 0.6 por ciento mensual luego del estancamiento observado en julio. El principal lastre del periodo fueron las ventas por Internet, con una disminución de 4.9 por ciento mensual.

En la comparación anual se mantiene una trayectoria al alza con un crecimiento de 3.1 por ciento: el mayor impulso provino de las ventas en línea, de vehículos de motor y refacciones, así como de artículos para el hogar.