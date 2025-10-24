Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 24

El “enorme” esfuerzo que ha representado el aumento al salario mínimo y la entrega de recursos de programas sociales necesitan estar acompañados de educación financiera y de un adecuado manejo de finanzas personales desde la familia, escuela y centros de trabajo, declaró Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En la inauguración de la 18 Semana Nacional de Educación Financiera, el funcionario expuso que las empresas “deben subirse a este vehículo” para contribuir a construir un cambio cultural de conciencia, ya que una vez que permea el conocimiento sobre el adecuado manejo de las finanzas personales, con el tiempo ese aprendizaje se instalará en la conciencia profunda de los mexicanos y mexicanas, con lo que mejorará su calidad de vida.

“Las instituciones financieras no deben de ver el tema de educación financiera sólo como un negocio a corto plazo; su verdadero compromiso debe ser la confianza de los clientes con la transparencia de sus productos, con la responsabilidad de fomentar los hábitos que reduzcan el estrés financiero y mejoren la calidad de vida de las personas y la confianza en el propio sistema”, sostuvo.

El funcionario destacó que vivir bajo estrés financiero no es normal, y que en cambio, la estabilidad financiera genera estabilidad emocional y social.

“Una epidemia silenciosa y sigilosa recorre al mundo, y México no es la excepción, se llama estrés financiero. Es muy importante cuidar la cantidad de crédito que puedan tomar las personas físicas y los negocios”, advirtió el presidente de la Condusef.

“La educación financiera es el eje donde se construye el crédito bueno, el que sirve para crecer, para emprender o mejorar la calidad de vida”, mencionó.