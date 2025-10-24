Deportes
Gilgeous-Alexander bate récord y Thunder se impone a Pacers
 
Periódico La Jornada
Viernes 24 de octubre de 2025, p. a43

Indianápolis. Shai Gilgeous-Alexander logró la mejor marca en su carrera con 55 puntos y el Thunder de Oklahoma City ganó ayer su segundo duelo consecutivo en doble tiempo extra para comenzar la temporada, esta vez por 141-135 sobre los Pacers de Indiana, en una redición de las finales de la NBA de la campaña pasada.

Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la temporada anterior, alcanzó los 50 puntos por quinta vez. Igualó así a Russell Westbrook como el jugador del Thunder con más veces en llegar al medio centenar de unidades. Ajay Mitchell añadió un récord personal de 26 puntos por Oklahoma City, que superó a Houston el martes, también con doble alargue.

En el rubro de disparos de campo, Gilgeous-Alexander acertó 15 de 31. Embocó también 23 de 26 desde la línea de tiros libres, además de sumar ocho rebotes y ocho asistencias. A su vez, los Warriors de Golden State vencieron 137-131 a los Nuggets de Denver.

