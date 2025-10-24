Ap

Indianápolis. Shai Gilgeous-Alexander logró la mejor marca en su carrera con 55 puntos y el Thunder de Oklahoma City ganó ayer su segundo duelo consecutivo en doble tiempo extra para comenzar la temporada, esta vez por 141-135 sobre los Pacers de Indiana, en una redición de las finales de la NBA de la campaña pasada.

Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la temporada anterior, alcanzó los 50 puntos por quinta vez. Igualó así a Russell Westbrook como el jugador del Thunder con más veces en llegar al medio centenar de unidades. Ajay Mitchell añadió un récord personal de 26 puntos por Oklahoma City, que superó a Houston el martes, también con doble alargue.