Ap

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. a43

Inglewood. Justin Herbert lanzó para 227 yardas y tres touchdowns, y los Cargadores de Los Ángeles aplastaron ayer 37-10 a los Vikingos de Minnesota para dejar atrás una racha de tres derrotas en cuatro duelos que los habían sacado de la cima de la División Oeste de la Conferencia Americana.

Los Cargadores (5-3) ganaron por primera vez desde la semana seis en Miami. Se recuperaron cuatro días después de caer por 38-24 ante los Potros de Indianápolis, líderes de la División Sur de la Americana, en el SoFi Stadium.

Keenan Allen logró cuatro recepciones para 44 yardas. Se unió a Antonio Gates, miembro del Salón de la Fama, como los únicos jugadores en la historia de los Cargadores con 11 mil yardas mediante recepciones.

Los Vikingos (3-4) perdieron compromisos consecutivos por primera vez esta temporada, ambos en un lapso de cinco días. Sólo lograron 12 primeros y 10, convirtieron tres de 11 en tercera oportunidad y tuvieron el balón apenas durante 21 minutos.