Se corona en la contrarreloj
El pedalista fue protagonista en el arranque del Campeonato Nacional de Ciclismo, que concluye mañana
Viernes 24 de octubre de 2025, p. a10
Ensenada, BC., El ensenadense Isaac del Toro se coronó en la contrarreloj individual, categoría élite varonil, del Campeonato Nacional de Ciclismo 2025, el cual arrancó ayer en las vialidades de la Ruta del Vino, sende-ro que le ofreció la ventaja de haberlo recorrido durante su adolescencia.
El máximo exponente de este deporte en el país, de 21 años, cronometró 25 minutos con 25 segundos en los 16.5 kilómetros de recorrido, seguido del hidalguense Édgar David Cadena, del equipo Petrolike, con 26 minutos y 38 segundos. El tercer lugar fue para otro ensenadense, Eder Frayre, del Golden State, con 26 minutos y 49 segundos.
La promesa del ciclismo mexicano es un hombre tímido –recibió el jersey de campeón y un chale-co, el cual fue protestado por la gente, pues alguien gritó “que era de burócrata”–; sin embargo, ofreció algunas palabras desde el podio. Explicó que su vida ha cambiado mucho últimamente y ofreció una disculpa por no poder atender a todos sus seguidores. Y es que su equipo lo mantuvo lejos del público y la prensa.
Frayre, de 32 años y quien terminó en tercer lugar, es considerado por algunos el escudero de Del Toro.
Corriendo también de local recibió aplausos y porras del público. Fue el único de los ciclistas que se quedó para dar autógrafos y platicar con los medios.
“Hace 20 años pedaleamos por estas calles, estoy muy emocionado. Hoy fuimos rivales (con Del Toro), sabemos las fortalezas de cada uno, es una modalidad en la que no me he especializado, pero estoy contento con mi rendimiento”, comentó sobre su participación.
La importancia de esta competencia reside, explicaron los organizadores, en que después de cuatro años sin actividad, desde el pasado 25 de septiembre México tiene una entidad rectora del ciclismo que avala las competencias nacionales (como la de ayer), indispensable para que los mexicanos que practican este deporte puedan asistir a justas internacionales.
La justa, que arrancó con la contrarreloj individual termina-rá mañana, cuando se corra la prueba de ruta, donde se espera que Del Toro también sea el protagonista. Si gana, podrá llevar la bandera de México bordada en la camiseta durante las competencias internacionales.
En la ceremonia de apertura y premiación estuvieron Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista Mexicana; Laura Marmolejo, directora del Instituto del Deporte y Cultura Física de Baja California, así como la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, quien llegó tarde al banderazo de salida y lo dieron sin ella.
Del Toro, quien pedalea desde niño en las carreteras de la localidad (comenzó en el ciclismo de montaña y al migrar se pasó al de ruta) compite de manera internacional en el UAE Team Emirates, con el que lo vimos portar la maillot rosa en el Giro de Italia 2025, donde resultó subcampeón después de ganar varias etapas.
En el arranque del Campeonato Nacional, frente a Viñedos del mar, se disputó la contrarreloj en distintas categorías: júnior, Sub-23 y élite, en las ramas femenil y varonil.
En la prueba élite para mujeres la campeona fue Sara Roel (Tenis Star Guanajuato), quien se emocionó hasta las lágrimas, luego de triunfar con un tiempo de 34 minutos y 34 segundos en su recorrido de 16.5 kilómetros.
Tras ella llegaron Andrea Ramírez (Pato Bike) y Annette Barrera, de Guanajuato. Cuando se preguntó a los organizadores por qué había tan escasa participación, ya que en varias categorías de hombres y mujeres participaron entre cinco y seis competidores, la respuesta fue: “es lo que hay”.