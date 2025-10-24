▲ Mientras en la misma prueba femenil la ganadora fue Sara Roel, con 34 minutos y 34 segundos. Foto @comudeleon

▲ Isaac del Toro se impuso en la categoría élite con tiempo de 25 minutos y 25 segundos. Foto Edgar Lima Garrido La Jornada BC

Mireya Cuéllar

La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. a10

Ensenada, BC., El ensenadense Isaac del Toro se coronó en la contrarreloj individual, categoría élite varonil, del Campeonato Nacional de Ciclismo 2025, el cual arrancó ayer en las vialidades de la Ruta del Vino, sende-ro que le ofreció la ventaja de haberlo recorrido durante su adolescencia.

El máximo exponente de este deporte en el país, de 21 años, cronometró 25 minutos con 25 segundos en los 16.5 kilómetros de recorrido, seguido del hidalguense Édgar David Cadena, del equipo Petrolike, con 26 minutos y 38 segundos. El tercer lugar fue para otro ensenadense, Eder Frayre, del Golden State, con 26 minutos y 49 segundos.

La promesa del ciclismo mexicano es un hombre tímido –recibió el jersey de campeón y un chale-co, el cual fue protestado por la gente, pues alguien gritó “que era de burócrata”–; sin embargo, ofreció algunas palabras desde el podio. Explicó que su vida ha cambiado mucho últimamente y ofreció una disculpa por no poder atender a todos sus seguidores. Y es que su equipo lo mantuvo lejos del público y la prensa.

Frayre, de 32 años y quien terminó en tercer lugar, es considerado por algunos el escudero de Del Toro.

Corriendo también de local recibió aplausos y porras del público. Fue el único de los ciclistas que se quedó para dar autógrafos y platicar con los medios.

“Hace 20 años pedaleamos por estas calles, estoy muy emocionado. Hoy fuimos rivales (con Del Toro), sabemos las fortalezas de cada uno, es una modalidad en la que no me he especializado, pero estoy contento con mi rendimiento”, comentó sobre su participación.

La importancia de esta competencia reside, explicaron los organizadores, en que después de cuatro años sin actividad, desde el pasado 25 de septiembre México tiene una entidad rectora del ciclismo que avala las competencias nacionales (como la de ayer), indispensable para que los mexicanos que practican este deporte puedan asistir a justas internacionales.