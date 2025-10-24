▲ Perspicillum duplicatum (2015), óleo sobre madera de Teresa Velázquez Gutiérrez. Foto tomada de la página web de la pintora

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 5

La pintora y activista Teresa Velázquez Gutiérrez (Ciudad de México, 1962) falleció el miércoles pasado a los 63 años en su casa, “después de una larga y valiente lucha contra el cáncer”, informó su hija Jazmina Barrera Velázquez.

“Sobresalió como una artista que hizo de la pintura una práctica centrada en el conocimiento y la exploración del propio medio”, apuntó la escritora.

Creadora de lenguajes que “transitaron entre la abstracción, figuración y la reinterpretación pictórica de imágenes de base tecnológica”, Velázquez destacó también como “una activista que defendió tanto el protagonismo cultural de la pintura, como la defensa del patrimonio urbano del territorio en el que habitó: la colonia San Miguel Chapultepec”, señaló su hija. Estuvo al frente de un movimiento que defendió esta zona de la ciudad contra la invasión inmobiliaria.

Ampliamente reconocida por su producción y trayectoria pictórica, Velázquez mereció en 1995 el Premio de Adquisición Nacional de Arte Joven. En 2004, fue Premio de Adquisición en la 12 Bienal Tamayo. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores en varias emisiones.

Entre 1985 y 1987 estudió dibujo con Gilberto Aceves Navarro en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ingresó, posteriormente, al primer taller de producción pictórica de Ignacio Salazar, donde exponía de forma colectiva desde 1989, e individual, a partir de 1996.

Destaca Cada trazo: Pinturas recientes de Teresa Velázquez, montada en el Museo de Arte Moderno con motivo de su Premio de Adquisición en la Bienal Tamayo.

La última exhibición colectiva en que participó fue Casi oro, casi ámbar, casi luz: Bienvenida del paisaje mexicano al paisaje japonés, en el Museo Kaluz.