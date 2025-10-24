Ángel Bolaños Sánchez

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 39

Colectivos contra la gentrificación realizaron un festival artístico en la plaza del Árbol de la Noche Victoriosa, con el fin de recabar apoyos a favor de las familias desalojadas del predio de Mar Blanco 102, colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, donde se mantiene el campamento Silvestre Dorador Minchaca desde el 2 de octubre pasado.

Santiago Ávila, nieto de Gloria Dorador Martínez, una de las personas desalojadas, informó que sigue pendiente el compromiso de la Secretaría de Vivienda para apoyarla con un alojamiento temporal en la misma zona de Popotla en tanto se determina la situación legal del predio, del que su abuelo Armando, fallecido en 2016, había obtenido en tribunales una sentencia de prescripción positiva a su favor, pero no concretó la inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Esto, en un juicio en el que demostraron que una persona identificada como Mario Carlos Shelley Gaytán, quien trabajó como conserje en la finca y al fallecer la propietaria, María de la Luz Leyva, intentó apoderarse de la propiedad, nunca obtuvo la posesión legal del predio.

En cuanto a las denuncias que han presentado por los trabajos de demolición que se escuchan dentro del predio, sin que exista autorización de la alcaldía para la realización de ese tipo de obra, señaló que no se ha realizado ninguna visita de verificación para que, en su caso, se imponga la suspensión o clausura en el inmueble, que se extiende hacia atrás hasta la calle de Instituto de Higiene, en los números 35 y 35 bis.