▲ Desde su creación en 2016, el programa Salvemos Vidas ha buscado evitar la ocurrencia de muertes autoinfligidas en el Metro mediante la detección oportuna de personas con señales de alerta de riesgo suicida. Foto La Jornada

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 39

En menos de 24 horas, tres personas se arrojaron a las vías del Metro con lo que suman 45 incidentes de este tipo en lo que va del año, es decir, en promedio un caso cada semana, según datos proporcionados por el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Tan sólo ayer se reportaron dos casos en la estación Olivos de la línea 12, y tres horas más tarde otro en la estación Deportivo 18 de Marzo de la línea 3 a las 8:48, 11 y 19:44 horas, respectivamente.

En esta última ruta, el miércoles ocurrió otro hecho similar en la estación Miguel Ángel de Quevedo.

El STC detalló que, ante estas eventualidades, cuenta con un protocolo de actuación en el que participan diversas áreas, el cual considera un corte inmediato de la corriente eléctrica, coordinado desde los puestos centrales de control de línea, lo que ocasiona que el servicio se suspenda al menos 20 minutos en toda la ruta, mientras se realizan las maniobras correspondientes.

Además, personal de seguridad da aviso a trabajadores de Protección Civil y de Seguridad Industrial e Higiene para realizar el rescate y se verifica el estado de la persona, si permanece con vida o ya no presenta signos vitales. Posteriormente, se solicita el arribo de una ambulancia y se da aviso al Ministerio Público, de ser necesario.