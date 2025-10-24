▲ Usuarios del Tren Ligero tienen que salir de sus hogares hasta con una hora de anticipación, e incluso caminar y gastar el doble en pasaje, debido a los trabajos de ampliación en la terminal Taxqueña, que se prevé terminarán en mayo de 2026. Aunque se brinda apoyo con la Red de Transporte de Pasajeros, las unidades se ven rebasadas en su capacidad, lo que ha complicado la movilidad diaria de cientos de personas. Foto Jair Cabrera Torres