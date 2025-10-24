Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 38

A 14 años de la ejecución extrajudical del activista, estudiante y tesista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Sinuhé Mejía, perpetrada el 26 de octubre de 2011 en Topilejo, su madre, María de Lourdes, denunció la dilación en las investigaciones por una agente del Ministerio Público (MP), por lo que solicitó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) la remoción de la misma y de su superior inmediato, y la asignación de nuevos servidores para dar seguimiento a la averiguación previa.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), María de Lourdes, acompañada del abogado defensor de derechos humanos Víctor Caballero, refirió que, a lo largo de los años, las autoridades capitalinas y federales no le han querido reconocer un video donde se observa a su hijo antes del asesinato.

Contó que la respuesta de las autoridades es que no cuentan con el equipo ni los peritos para hacer el análisis correspondiente, debido a que el material videográfico no tiene la calidad necesaria para su identificación.

El abogado Víctor Caballero refirió que dicha MP, adscrita a la Fiscalía Especializada en el Delito de Homicidio, de quien no se reveló su nombre, ha dilatado las investigaciones e incluso no ha aceptado pruebas presentadas por la madre, así como requerimientos de información que aporten las autoridades universitarias a la averiguación previa.