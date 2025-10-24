Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 38

Con el propósito de optimizar la identificación de suelo disponible y subutilizado en la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) impulsó la implementación de la plataforma Terra Data, desarrollada por la empresa DD3 Capital Partners, para fomentar el desarrollo inmobiliario, económico y urbano sostenible.

Este sistema digital integra un mapa interactivo de desarrollo inmobiliario que concentra información clave sobre predios, edificaciones y usos de suelo para detectar oportunidades de inversión y agilizar los procesos de autorización de proyectos mediante el uso de inteligencia artificial y datos geográficos.

En una rueda de prensa, el director general de Política Urbanística, Emmanuel León Martínez, puntualizó la necesidad urgente de disponer de suelo asequible para la construcción de vivienda social y de interés medio. Destacó, además, que hasta el momento la Secretaría de Vivienda ha adquirido entre 100 mil y 150 mil metros cuadrados de terreno, aunque enfrenta dificultades para localizar y habilitar predios viables.