Dan familiares y amigos último adiós a Tiffany
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 38

Nezahualcóyotl, Méx., Los restos de Tiffany Odette, de 16 años, fueron sepultados ayer en el panteón Los Rosales, en esta demarcación mexiquense, tras fallecer el martes pasado debido a las quemaduras que sufrió por la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, donde también murió su padre, Misael Cano, y resultó con lesiones graves su hijo Santiago, de un año y seis meses.

Pasadas las 15 horas arribó el cortejo fúnebre al camposanto ubicado en la zona ejidal de San Agustín Atlapulco; familiares, amigos y vecinos acudieron para darle el último adiós a la adolescente, víctima número 32 del estallido y que permaneció hospitalizada durante 43 días en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Evelyn Giovanna, madre de Tiffany Odette, encabezó el recorrido que partió de la colonia Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa.

Con música del género regional despidieron a la joven y sus restos fueron colocados en una gaveta a lado de su padre y sus abuelos.

Evelyn Giovanna informó que su nieto Santiago sigue hospitalizado, en terapia intensiva, y este jueves (ayer) sería sometido a una nueva cirugía de injerto de piel.

