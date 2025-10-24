René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 38

Nezahualcóyotl, Méx., Los restos de Tiffany Odette, de 16 años, fueron sepultados ayer en el panteón Los Rosales, en esta demarcación mexiquense, tras fallecer el martes pasado debido a las quemaduras que sufrió por la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, donde también murió su padre, Misael Cano, y resultó con lesiones graves su hijo Santiago, de un año y seis meses.

Pasadas las 15 horas arribó el cortejo fúnebre al camposanto ubicado en la zona ejidal de San Agustín Atlapulco; familiares, amigos y vecinos acudieron para darle el último adiós a la adolescente, víctima número 32 del estallido y que permaneció hospitalizada durante 43 días en el Instituto Nacional de Rehabilitación.