Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 38

El Congreso de la Ciudad de México solicitó a cada una de las 16 alcaldías un informe sobre el estado que guarda la infraestructura hidráulica en sus terrtitorios.

Ante el pleno, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez señaló que las recientes lluvias han revelado un deterioro estructural generalizado en los sistemas de drenaje y captación pluvial, sobre todo en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

También exhibieron “la insuficiencia de las acciones preventivas por parte de las administraciones locales”.

Destacó que este año las 16 demarcaciones contaron con recursos por más de 52 mil 500 millones de pesos para infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos, por lo que es urgente conocer a detalle la inversión de los recursos, los montos asignados y proyectos ejecutados, así como sus avances físicos y financieros, y obras en proceso.

“La opinión pública suele dirigir sus exigencias de manera casi exclusiva hacia la jefatura de Gobierno, solicitando acciones inmediatas para atender las emergencias y reparar los daños ocasionados (…). Sin embargo, esta visión parcial omite el hecho de que las alcaldías también son responsables directas del mantenimiento, limpieza y conservación de la red secundaria del drenaje”, se lee en el punto de acuerdo.