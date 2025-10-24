Viernes 24 de octubre de 2025, p. 37
El Gobierno de la Ciudad de México reconoció a los policías capitalinos por la contención y resistencia que mostraron durante la marcha del 2 de octubre, que devino en hechos violentos provocados por el llamado bloque negro.
En una ceremonia realizada en el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, calificó de “heroica misión” la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la que, aseguró, sin dudar pusieron en riesgo su integridad física.
La mandataria afirmó que el papel que desempeñaron los uniformados en la movilización evitó una confrontación directa. “Ese es el heroísmo cotidiano que hoy celebramos”, apuntó.
El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, secundó a la mandataria y reconoció el arrojo, la templanza y entereza de los policías, quienes, añadió, hicieron frente a la adversidad y sin dar un paso atrás acompañaron las manifestaciones en el aniversario del 2 de octubre.
Brugada admitió que en materia de seguridad aún hay camino por andar, pues la ciudad cambia y el delito busca nuevas rutas, pero esta situación se enfrentará con la preparación y la actualización cotidiana de los uniformados.
Dijo que una de las metas es continuar disminuyendo los índices delictivos y aumentar la percepción de seguridad de la ciudadanía. “Estoy segura de contar con el apoyo de toda la policía, de hombres y mujeres de esta gran institución, para seguir trabajando y velando por la seguridad de la ciudad, bajando los delitos y bajando la percepción de inseguridad de la ciudadanía”, apuntó.
A su vez, Vázquez Camacho informó que en lo que va de esta administración se ha reconocido a más de 11 mil policías por su trabajo en beneficio de la comunidad, lo que incluye la entrega de 5 mil recompensas económicas y 4 mil 200 ascensos.
Asimismo, precisó que en este acto se reconoció a policías distinguidos de los meses de enero a agosto de este año, y a quienes han brindado más de 30 años de servicio y han concluido sus estudios de licenciatura o posgrado.