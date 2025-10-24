Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 37

El Gobierno de la Ciudad de México reconoció a los policías capitalinos por la contención y resistencia que mostraron durante la marcha del 2 de octubre, que devino en hechos violentos provocados por el llamado bloque negro.

En una ceremonia realizada en el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, calificó de “heroica misión” la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la que, aseguró, sin dudar pusieron en riesgo su integridad física.

La mandataria afirmó que el papel que desempeñaron los uniformados en la movilización evitó una confrontación directa. “Ese es el heroísmo cotidiano que hoy celebramos”, apuntó.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, secundó a la mandataria y reconoció el arrojo, la templanza y entereza de los policías, quienes, añadió, hicieron frente a la adversidad y sin dar un paso atrás acompañaron las manifestaciones en el aniversario del 2 de octubre.

Brugada admitió que en materia de seguridad aún hay camino por andar, pues la ciudad cambia y el delito busca nuevas rutas, pero esta situación se enfrentará con la preparación y la actualización cotidiana de los uniformados.