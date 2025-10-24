▲ A raíz de una denuncia ciudadana sobre una fiesta clandestina con menores en el inmueble de la calle Sevilla 30, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc arribaron al lugar para constatar que dicho espacio no contaba con los permisos y medidas de seguridad básicas para operar, por lo que le fueron colocados sellos de suspensión. Foto La Jornada

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 37

Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc desmantelaron una fiesta clandestina que ocupaba por lo menos cuatro pisos de un inmueble ubicado en la calle Sevilla número 30, colonia Juárez, donde se encontraban menores de edad consumiendo alcohol adulterado. Asimismo, dieron vista a la Fiscalía General de Justicia tras hallar una presunta red de trata de personas en el lugar.

El desglose realizado a la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc-2, refiere que fueron halladas fotos de mujeres sobre una pared, carpetas con nombres y nacionalidades de las mujeres, así como computadoras, que deberán ser analizadas por las autoridades ministeriales.

De acuerdo con los reportes, la tarde del jueves una llamada ciudadana alertó a las autoridades de la demarcación sobre una fiesta clandestina en dicho inmueble con menores en su interior.

Al arribar las autoridades, los organizadores intentaron bajar las cortinillas; sin embargo, les fue impedido.

Desalojaron un total de 500 personas que se encontraban en el sitio y reportaron tres personas detenidas.

Fuentes ministeriales contaron que en el interior se halló mariguana y cocaína, además de indicios de presunta trata de personas.