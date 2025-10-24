Autoridades desalojan a 500 personas
El reventón ocupaba cuatro pisos de un edificio en la colonia Juárez // Tres detenidos
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 37
Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc desmantelaron una fiesta clandestina que ocupaba por lo menos cuatro pisos de un inmueble ubicado en la calle Sevilla número 30, colonia Juárez, donde se encontraban menores de edad consumiendo alcohol adulterado. Asimismo, dieron vista a la Fiscalía General de Justicia tras hallar una presunta red de trata de personas en el lugar.
El desglose realizado a la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc-2, refiere que fueron halladas fotos de mujeres sobre una pared, carpetas con nombres y nacionalidades de las mujeres, así como computadoras, que deberán ser analizadas por las autoridades ministeriales.
De acuerdo con los reportes, la tarde del jueves una llamada ciudadana alertó a las autoridades de la demarcación sobre una fiesta clandestina en dicho inmueble con menores en su interior.
Al arribar las autoridades, los organizadores intentaron bajar las cortinillas; sin embargo, les fue impedido.
Desalojaron un total de 500 personas que se encontraban en el sitio y reportaron tres personas detenidas.
Fuentes ministeriales contaron que en el interior se halló mariguana y cocaína, además de indicios de presunta trata de personas.
Las primeras diligencias señalan que el lugar era promocionado para eventos con el mote de “Tu lugar favorito”, y que el jueves estaba programada una fiesta desde las 12 horas con acceso libre.
En el tercer piso se hallaron fotos y carpetas donde también había imágenes de mujeres y hombres en ropa interior. Los cuartos eran oscuros, con luces led; una pequeña barra de madera resguardaba el alcohol ilegal, que era vendido. Algunas botellas tenían colores diferentes, sin que se identificara qué era lo que se servía.
Además, hallaron bidones con alcohol adulterado que también quedó bajo resguardo de las autoridades.
En el operativo participó personal de la Dirección General de Gobierno, de Seguridad Ciudadana de la alcaldía y elementos de la Policía Auxiliar adscritos a la demarcación.
El 31 de julio pasado, este diario dio a conocer que integrantes de un grupo delictivo controla la trata de personas en varios puntos de la Cuauhtémoc.