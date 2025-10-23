De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 19

La Secretaría de las Mujeres informó que por medio de los Centros de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación (Centros Libre) ha atendido en tres meses a más de 99 mil mujeres sobre temas de violencia y autonomía económica, así como con capacitación.

La dependencia señaló que 40 por ciento de los servicios se enfocaron en la atención de violencia y 60 por ciento en capacitación y fortalecimiento de la autonomía económica, a fin de que no dependan de su agresor. Indicó que una de cada cinco mujeres reportó sufrir algún acto de agresión.

Actualmente hay 678 centros distribuidos en los 32 estados, los cuales se instalaron entre mayo y agosto, cumpliendo con la meta para 2025. Al concluir el sexenio se busca tener uno en cada municipio del país.

Con una inversión superior a 651 millones de pesos, con los centros se promueve la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres, uno de los ejes fundamentales de esta administración, aseguró la secretaría. Detalló que 98 por ciento de las atenciones se brindaron directamente en los Centros Libre, por lo cual se convierten en el punto de contacto esencial con las mujeres en el territorio. En total, se otorgaron 173 mil 882 servicios. La atención se dio mediante tres componentes: asesoría jurídica, atención sicológica y trabajo social.

En cuanto al fortalecimiento de las autonomías, como la económica, se logró con capacitaciones, actividades de recreación y la consolidación de redes comunitarias, esenciales para que las mujeres puedan romper los ciclos de la dependencia.

Los Centros LIBRE forman parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, política pública operada por esta secretaría para promover la autonomía de este sector de la población y prevenir y atender la violencia de género mediante una estrategia integral.