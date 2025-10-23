Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 18

El caso en que se acusa al ex director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul Víctor Manuel Garcés Rojo del delito de defraudación fiscal equiparada por un monto cercano a 3 millones de pesos llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ayer, el pleno de la Corte aprobó ejercer su facultad de atracción sobre el amparo directo 46/2025, con el fin de analizar si es constitucional que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pierda el derecho a presentar una querella por delito fiscal cuando no lo hace dentro del plazo de cinco años.

La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción fue promovida por la ministra Lenia Batres Guadarrama, ante la falta de legitimación que tiene la SHCP para promover el recurso ante la Corte.