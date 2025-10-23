Jueves 23 de octubre de 2025, p. 18
El caso en que se acusa al ex director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul Víctor Manuel Garcés Rojo del delito de defraudación fiscal equiparada por un monto cercano a 3 millones de pesos llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ayer, el pleno de la Corte aprobó ejercer su facultad de atracción sobre el amparo directo 46/2025, con el fin de analizar si es constitucional que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pierda el derecho a presentar una querella por delito fiscal cuando no lo hace dentro del plazo de cinco años.
La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción fue promovida por la ministra Lenia Batres Guadarrama, ante la falta de legitimación que tiene la SHCP para promover el recurso ante la Corte.
El caso se inició el 26 de marzo de 2024, cuando un juez del Reclusorio Sur no vinculó a proceso a Víctor Manuel Garcés al estimar prescrito el delito. Inconforme, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó, pero el 30 de enero de 2025 el segundo tribunal colegiado de apelación confirmó el cierre del caso y ordenó el sobreseimiento con efectos absolutorios, al concluir que la querella fue presentada fuera de tiempo y que la preclusión derivó en prescripción.
La Secretaría de Hacienda impugnó esa decisión ante la Corte mediante un amparo directo, que será turnado a un ministro para que elabore un proyecto.