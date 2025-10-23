Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 17

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada obtuvo de un juez federal con sede en el estado de México sentencias de 34 a 54 años de prisión para tres integrantes del cártel de los hermanos Arellano Félix, quienes en 2000 asesinaron a tres agentes antidrogas.

Los sentenciados fueron identificados como Rigoberto Y, El Primo; Marco G, El 89, y Miguel G, El Cabezón, quienes asesinaron a agentes de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, cuyos restos fueron arrojados a un barranco de más de 100 metros en la región bajacaliforniana de La Rumorosa.