Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 14

Madrid. A través de una videoconferencia, aunque la idea original era que viajara a Madrid, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, presentó su libro más reciente en la Casa de América y la persona elegida para dialogar con él y glosar su obra fue Enrique Krauze, a quien desde la máxima casa de estudios presentaron como “uno de los historiadores más rigurosos de nuestro país”. Krauze ciñó la mayor parte de su intervención a hablar de la Revolución Mexicana, de la que ha sido muy crítico.

La presentación México: Revolución y reconstrucción. El desarrollo económico, político y social de México en el siglo XX, escrito por el rector de la UNAM, se llevó a cabo en la Casa de América, donde hasta hace sólo unos días habían confirmado la asistencia del rector, pero los conflictos abiertos en la universidad le impidieron realizar el viaje. De hecho, desde la Casa de América primero se canceló el acto, desapareciéndolo incluso de la agenda, pero después rectificaron y decidieron llevarlo a cabo, pero a través de una conexión en red.