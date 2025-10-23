Néstor Jiménez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 13

Durante un foro en el Senado de la República, mamás con hijos de estatura baja llamaron a incluir en el cuadro básico de salud pública los medicamentos que requieren las personas con acondroplasia, así como visibilizar los problemas que deben afrontar quienes padecen ese trastorno.

El senador Emmanuel Reyes Carmona (Morena) se comprometió en nombre de este órgano legislativo a escuchar sus propuestas e impulsar acciones que promuevan la equidad. Anunció que la sede del Senado se iluminará de verde el 25 de octubre, Día Mundial de las Personas de Talla Baja.

En el foro “Unidos por la talla baja: Innovación, salud y derechos”, realizado ayer por la tarde, Karina Morales relató que durante su embarazo su médico diagnosticó que hijo podría tener acondroplasia, “y ahora que soy mamá puedo decir que el anhelo más grande de una madre es que su amado hijo tenga la oportunidad como cualquier otro niño de tener una vida saludable y digna. Lo ideal sería fuera de tantas visitas al médico y terapias de todo tipo”, agregó.