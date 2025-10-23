Ángeles Cruz Martínez

Debido a que en México es elevada la prevalencia de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, las personas de 50 y más años de edad deben aplicarse las vacunas contra los virus de influenza, SARS-CoV-2 (causante de covid-19) y neumococo, que provoca neumonía. Estos males aumentan en ocho veces la posibilidad de que se presente un evento cerebrovascular (embolia) y el riesgo de un infarto agudo al corazón el 10 veces mayor, afirmó Martín Rosas, presidente del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial (Gretha) de México.

Explicó que el proceso inflamatorio sistémico que se desata con los virus respiratorios se convierte en un detonante de padecimientos como los mencionados, los cuales ya están entre las principales causas de muerte en el país.

En conferencia organizada por el laboratorio farmacéutico Sanofi, el especialista aseguró que existe evidencia científica de la asociación entre la influenza y el incremento de 30 por ciento del riesgo de un evento cerebrovascular en personas que no recibieron la vacuna.

Diabéticos, en riesgo

También se ha comprobado que la inflamación en el organismo que provoca el virus de la gripe de invierno favorece la descompensación de los niveles de glucosa, lo cual es grave, más en personas que viven con diabetes descontrolada.